Украина получит €50 млн от ЕС на Фонд энергоэффективности

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Это максимальный размер финансовой поддержки, предусмотренный Евросоюзом
Фото: pixabay

Это максимальный размер финансовой поддержки, предусмотренный Евросоюзом

Кабинет министров подписал соглашение с Европейской Комиссией о финансировании Программы поддержки энергоэффективности в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Общая стоимость программы составляет 268 млн, из которых вклад Евросоюза составит 50 млн.

Отметим, что ранее в ЕС заявляли о возможности выделения Украине €100 млн на нужды Фонда.

Напомним, что 20 декабря 2017 года Кабмин создал госпредприятие Фонд энергоэффективности. На финансирование этого Фонда в 2018 году в государственном бюджете предусмотрено почти 2 млрд грн.

Фонд создали с целью поддержки инициатив по энергоэффективности, внедрения инструментов стимулирования и поддержки осуществления мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережения, в том числе в жилом секторе.

Ранее правительство Германии выражало готовность к софинансированию Фонда и консультирование в его создании.

Впоследствии Кабмин поддержал подписание договора с Европейской комиссией о финансировании программы поддержки энергоэффективности в Украине, которая предусматривает выделение Украине и ЕС €268 млн.

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