Украина получила от США $1,3 млрд финансовой помощи 29 июня, 23:25 Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

Украина получила от США 1,3 миллиарда долларов в рамках пакета финансирования госбюджета на 7,5 миллиарда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Деньги предоставят как грантовую помощь.

«Благодарим Джо Байдена за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и финансы приближают победу Украины», — заявил Шмыгаль.

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Первый миллиард долларов экономической поддержки из нового 40-миллиардного пакета помощи Украина получила от США в начале июня. Тогда в американском посольстве подчеркнули, что еще 7,5 миллиарда поступят со временем.

21 мая президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине помощи на общую сумму почти 40 миллиардов долларов. Около 24 миллиардов долларов из этой суммы назначены на помощь и оборону, а также на усилия США по укреплению европейской безопасности.

В мае президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина в условиях войны ежемесячно нуждается в 5−7 миллиардах долларов международной поддержки.

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