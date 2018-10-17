Украина поднялась в рейтинге глобальной конкурентоспособности

Для повышения конкурентоспособности странам нужно строить экономику, которая меньше зависит от внешних и внутренних шоков

Украина заняла 83 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики, поднявшись на шесть пунктов в сравнении с 2017 годом. Всего в рейтинг вошли 140 стран.

Об этом свидетельствует Global Competitiveness Index (GCI), выпущенный Всемирным экономическим форумом (WEF) совместно с Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.

"Украина заняла 83 место – у нее слабо развиты институты, крайне неустойчивые финансовая система и макроэкономические показатели", – говорится в исследовании.

Согласно рейтингу, по уровню государственных институтов Украина находится на 110 месте, по инфраструктуре – на 57 месте, по уровню адаптация технологий – 77 место.

Макроэкономическая стабильность Украины на 131 месте, уровень здравоохранения – 94 место, уровень образования – 46 место, рынок товаров – 73 место.

Рынок труда Украины оценен 66 местом, финансовая система – 117 место, объем рынка – 47 место, динамика бизнеса – 86 место, способность к инновациям – 58 место.

Первое место рейтинга занимают США. За ними следуют Сингапур, Германия, Швейцария, Япония, Нидерланды, Гонконг, Великобритания, Швеция и Дания.

Польша находится на 37 месте, Венгрия – 48, Словакия – 41, Румыния – 52, Турция – 61, Молдова – 88. Россия заняла в рейтинге 43 место, поднявшись на две строчки в сравнении с прошлым годом.

Последние места рейтинга занимают Гаити, Йемен и Чад.

Для повышения конкурентоспособности WEF советует всем странам строить экономику, которая меньше зависит от внешних и внутренних шоков; быть гибкими на уровне страны, отраслей, компаний и отдельных людей; создавать инновационную экосистему; исповедовать человекоцентричный подход к экономическому развитию.

Индекс глобальной конкурентоспособности измеряет готовность стран к четвертой промышленной революции. Он имеет 12 составляющих. Это качество институтов, состояние инфраструктуры, проникновение IT и современных коммуникаций, макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, здоровье, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям.