Украина поднялась на 15 позиций в рейтинге экономических свобод

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Украина остается в экономически несвободной группе
Фото: Fraser Institute

Украина остается в экономически несвободной группе

Украина поднялась на 15 позиций в сравнении с предыдущим годом и заняла 134 место среди 162 стран и территорий, вошедших в отчет Экономическая свобода в мире-2018, составленный канадским аналитическим центром Fraser Institute.

Рейтинг был составлен на основе данных за 2016 год, говорится в пресс-релизе локального партнера проекта – Центра Бендукидзе.

"Тем не менее, мы все еще остаемся в экономически несвободной группе, вместе с такими странами как Иран, Ирак, Пакистан, Беларусь, Зимбабве, и прочими", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рост рейтинга, в основном, произошел благодаря валютной либерализации, поскольку существенные изменения зафиксированы именно в категории "доступ к надежной валюте". Однако незначительная положительная динамика прослеживается и по остальным показателям.

"По уровню экономической свободы Украина, к сожалению, остается именно там, где была в 2010-м и даже 2005-м году", – подчеркнул директор Центра Бендукидзе Владимир Федорин.

Возглавили мировой рейтинг Гонконг и Сингапур, которые расположились на 1-м и 2-м местах соответственно. В топ-10 также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Ирландия, США, Грузия, Маврикий, Соединенное Королевство, Австралия и Канада (поделили 10-е место). Десятка самых экономически несвободных стран такова: Судан, Гвинея-Бисау, Ангола, Центральноафриканская Республика, Республика Конго, Сирия, Алжир, Аргентина, Ливия и Венесуэла. Некоторые деспотические страны, такие как Северная Корея и Куба, не представлены в индексе из-за отсутствия данных.

Жители стран с высоким уровнем экономической свободы богаче, имеют большую политическую и гражданскую свободу, а также живут дольше. Например, страны из верхнего квартиля (25%) экономической свободы (например, Великобритания, Япония и Ирландия) имели средний доход на душу населения в размере $40 376 в 2016 году в сравнении с $5 649 в странах из нижнего квартиля (Венесуэла, Иран и Зимбабве и т.д.). Средняя продолжительность жизни составляла 79,5 лет в странах верхнего квартиля и 64,4 года – в нижнем.

Изменение в показателях Украины (2013, 2015, 2016 годы; балл из 10)

 

Место Украины на карте мира (среди 162 стран и территорий)

 

Сравнение показателей Украины, Польши и Грузии (2016 год; балл из 10)

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