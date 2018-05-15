Украина подготовила для МВФ несколько вариантов изменения цены на газ для населения

Украина ведет переговоры с МВФ по цене на газ

Правительство Украины проводит переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о принципах определения формулы цены на газ для населения.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко в интервью порталу Обозреватель.

"У нас есть консенсус с МВФ в том, что мы говорим по поводу самой формулы, не меняя принципов. Представители МВФ, НБУ отправились в Вашингтон, чтобы провести соответствующие переговоры... У нас есть несколько вариантов, которые предложим МВФ. Формула должна быть справедливой. Мы должны как-то оценивать этот фактор как импорта так и добычи украинского газа", - сказал он.

При этом Саенко уточнил, что речь не идет о снижении конечной цены на газ.

Правительство ожидает, что позиция МВФ по этому вопросу "будет более гибкой" после того, как Украина успешно решит вопрос создания антикоррупционного суда, добавил министр.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

МВФ уже не впервые требует от Киева повысить цены на природный газ для населения. На этот шаг Кабинет министров Владимира Гройсмана пока не решился. Недавно сам премьер и министр энергетики Игорь Насалик отрицали эту возможность.

Однако президент Украины Петр Порошенко заявил практически обратное :"Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ".

Позже СМИ сообщали, что Кабмин предложил МВФ повышать цену на газ для населения ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет начиная с апреля 2018 года.