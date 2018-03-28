Украина первой из стран присоединилась к глобальному реестру собственников бизнеса

0 комментировать
Украина присоединилась к реестру бенефициаров компаний
Фото: jurinform.com.ua

Украина присоединилась к реестру бенефициаров компаний

Украина присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев компаний.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов, передает пресс-служба министерства.

По его словам, Министерство юстиции Украины имплементировало положения директивы 2009/101/ЕС по раскрытию информации компаниям, что обеспечило информационную прозрачность деятельности юридических лиц и обнародования данных о конечных бенефициарах в Едином государственном реестре.

"Украина стала первой страной, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев компаний", – говорится в сообщении.

Напомним, что к конце весны 2017 года Минюстиции, Государственное агентство по вопросам электронного управления, украинский офис Transparency International и глобальная инициатива OpenOwnership подписали меморандум о сотрудничестве.

Тогда министр юстиции Павел Петренко убеждал, что создание реестра бенефициарных владельцев нанесет ощутимый удар по коррупции в мировом масштабе. 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове