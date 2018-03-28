Украина первой из стран присоединилась к глобальному реестру собственников бизнеса

Украина присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев компаний.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов, передает пресс-служба министерства.

По его словам, Министерство юстиции Украины имплементировало положения директивы 2009/101/ЕС по раскрытию информации компаниям, что обеспечило информационную прозрачность деятельности юридических лиц и обнародования данных о конечных бенефициарах в Едином государственном реестре.

"Украина стала первой страной, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев компаний", – говорится в сообщении.

Напомним, что к конце весны 2017 года Минюстиции, Государственное агентство по вопросам электронного управления, украинский офис Transparency International и глобальная инициатива OpenOwnership подписали меморандум о сотрудничестве.

Тогда министр юстиции Павел Петренко убеждал, что создание реестра бенефициарных владельцев нанесет ощутимый удар по коррупции в мировом масштабе.