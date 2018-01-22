Украина передала $1 млрд резервов в управление Всемирному банку

Национальный банк Украины (НБУ) передал до $1 млрд золотовалютных резервов (ЗВР) страны в управление Всемирному банку (ВБ).

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает Интерфакс-Украина.

"На сегодня часть резервов находится в управлении ВБ. Эта сумма составляет до $1 млрд", – сказал он в ходе информационного дня в Нацбанке.

Выгодой передачи активов в управление ВБ является доступ к результатам его экономических исследований, открытие возможности персоналу НБУ дистанционно обучаться в ведущих американских институтах и университетах, получение от ВБ консультационных услуг.

По словам Чурия, ВБ управляет резервами Украины в рамках установленных НБУ ограничений. В числе таких ограничений: перечень высоколиквидных инструментов, ограничение риска, требование к ликвидности, а также требование отчетности.

Как сообщалось, международные резервы Украины в 2017 году возросли на 21% и по состоянию на 1 января 2018 года. Чистые валютные резервы возросли (разница между активами НБУ в инвалюте и обязательствами Украины перед МВФ) возросли на 58,5% - до $6,696 млрд, валютная позиция центробанка (разница между активами и пассивами НБУ в инвалюте) на конец года составляла $9,7 млрд.