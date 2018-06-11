Украина отремонтирует газопровод, перекачивающий российский газ в Европу

После ремонта будет сокращено израсходование технологического газа

Оператор газотранспортной системы Украины – компания Укртрансгаз – отремонтирует технологическое оборудование на компрессорной станции Гребенковская.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

В частности планируется заменить газотурбинные двигатели на трех газоперекачивающих агрегатах.

Ремонт необходим для того, чтобы украинская ГТС соответствовала европейским стандартам.

"Замена позволит повысить экономические и экологические показатели оборудования до уровня современных европейских стандартов", – поясняют в компании.

Новое оборудование позволит сократить на 15% использование топливного газа. Кроме того, в 1,5 раза сократятся выбросы в атмосферу оксидов азота, а выбросы оксидов углерода – в 30 раз.

"Для ГТС Украины стабильная работа компрессорной станции Гребенковская газопровода Прогресс имеет стратегическое значение, поскольку через нее транспортируется голубое топливо для потребителей Украины и Европы", – добавляют в Укртрансгазе.

Ремонтом займется государственное предприятие Зоря Машпроект. Стоимость работ составит 92,7 млн грн.

Напомним, что согласно данным Еврокомиссии, украинская ГТС обеспечила 44% поставок российского газа в страны ЕС по итогам 2017 года, что на 1% больше, чем годом ранее.