Зерновая победа. Что даст Украине возобновление экспорта продовольствия по морю — разбор 2 августа, 08:45 Сюжет Эксклюзив НВ Украина наконец-то начала морской экспорт зерна (Фото:Олександр Кубраков / Facebook)

1 августа торговое судно с 26 тыс. тонн украинской кукурузы впервые с начала войны отправилось из украинского порта, прервав блокаду, которую устроили российские оккупанты. Сколько может Украина на этом заработать?



«Мы не знаем, как этот процесс пойдет, потому что знаем, с кем имеем дело», — заявил в пятницу Владимир Зеленский в ходе визита в Одесскую область. Вместе с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс и другими представителями стран большой семерки он инспектировал подготовку к возобновлению вывоза продовольствия из украинских портов. Этот процесс не остановили даже четыре российские ракеты Калибр, направленные на следующий же день после подписания «зернового» соглашения, 23 июля, в Одесский морской торговый порт.

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Процесс таки пошел — первый груз более чем за 5 месяцев «большой» войны покинул одесский берег Черного моря 1 августа. 26 тыс. тонн кукурузы компании Кернел Андрея Веревского отправились в Ливан. Уже завтра днем груз будет находиться в Стамбуле, где запланирована проверка совместной делегацией представителей Украины, Турции, ООН, России в рамках работы Совместного координационного центра, сообщает Укринформ со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu. Все это предусмотрено договоренностями Украины с ООН и Турцией.

На очереди еще 16 судов, ожидающих отправки в портах «большой Одессы» (Одесский, Черноморский и Южный), рассказал Александр Кубраков, министр инфраструктуры. «Это те суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России», — говорит министр. Кубраков настроен оптимистично — он ожидает, что в ближайшие недели удастся выйти на полную мощность перевалки сельхозпродукции.

Полноценное возобновление экспорта? Пока еще нет

Для этого Украина должна через эти три порта отправлять минимум 1 млн т зерна в месяц, говорит исполнительный директор ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Роман Сластьон. «Вопрос будет, сколько судов зайдет в Украину в ближайшие несколько недель, когда первый караван пройдет на выход. Это будет индикатором готовности частного бизнеса заходить в порты», — говорит Сластьон.

По данным Мининфраструктуры, заявки на прибытие новых судов для загрузки агропродукцией уже есть.

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