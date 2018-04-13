Украина открыла небо и дороги еще одной стране

Украина подписала соглашение о воздушном сообщении с Молдовой

Украина и Молдова либерализовали авиационное и автомобильное сообщение, а также договорились синхронизировать работу энергосистем двух стран с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи премьер-министров Украины и Молдовы Владимира Гройсмана и Павла Филиппа, передает пресс-служба Кабмина.

Стороны отметили, что энергетическая и экономическая составляющая сотрудничества имеет существенный потенциал роста. По данным Кабмина, объем взаимной торговли уже сейчас превышает $800 млн, а может достичь $1 млрд ежегодно.

"Думаю, что ваше предложение достичь товарооборота в $1 млрд вполне реально. У нас есть потенциал достичь и больших показателей", - сказал Филипп.

Накануне Украина и Молдова договорились упростить пересечение границы для граждан обеих стран.