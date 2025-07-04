«Исторический момент». Украина откроет производство оружия в стране ЕС

Об этом сообщает Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Согласно сообщению, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин и министр промышленности, бизнеса и финансов Дании Мортен Бёдсков финализировали договоренности о сотрудничестве в сфере оборонного производства между двумя странами.

При этом в подписанном двумя сторонами документе говорится о конкретных шагах содействия украинским оборонным компаниям в создании новых производств на территории Дании.

«Год назад Дания стала первой страной, которая начала финансировать производство вооружения украинскими предприятиями», — сообщил Сметанин. - "Сегодня Дания стала первой страной, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства, масштабирования и поставки в украинскую армию. Это подписание — исторический момент и уникальный в своем роде кейс для украинского ОПК".

Кроме того, согласно сообщению, обе страны устранят препятствия для сотрудничества и защитят общие технологии от злоупотребления с помощью различных инициатив и проектов.

В сообщении напоминается, что 16 апреля Дания объявила о выделении 200 млн датских крон ($28,5 млн) на закупку вооружения и военной техники для ВСУ у украинских производителей. Это был первый шаг, который фактически запустил проект ZBROYARI: Manufacturing Freedom, отмечает министерство.

Как сообщалось, в Украине открылся офис компании Kongsberg Defence and Aerospace, ведущего норвежского производителя вооружения, в частности систем NASAMS, которые уже используются для защиты украинских городов от российских ракет и беспилотников.

Укроборонпром и Rheinmetall создадут завод по производству боеприпасов.

В июне 2024 года в Украине заработал первый реализованный проект в рамках сотрудничества Укроборонпрома и Rheinmetall — цех по ремонту и производству бронетехники.

Rheinmetall — крупный немецкий оборонный концерн, который производит боеприпасы и военную технику для Украины. В октябре 2023 года концерн создал совместное предприятие с Украинской оборонной промышленностью.