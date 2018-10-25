Украина опустилась в мировом рейтинге производителей стали

Выплавка стали в Украине в сентябре сократилась на 7,6%

Украина по итогам работы металлургических предприятий в сентябре 2018 года снизила производство стали на 7,6% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 1,8 млн тонн, опустившись с 12-го на 13-е место в рейтинге 64 стран – основных мировых производителей этой продукции.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel).

В сентябре зафиксировано снижение выплавки стали к сентябрю-2017 в половине стран первой десятки.

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Первая десятка стран-производителей стали по итогам сентября выглядит следующим образом: Китай (80,8 млн тонн, рост на 7,5%), Индия (8,5 млн тонн, рост на 2,1%), Япония (8,4 млн тонн, падение на 2,4%), США (7,2 млн тонн, рост на 9%), РФ (5,9 млн тонн, падение на 1,3%), Южная Корея (5,8 млн тонн, падение на 3,4%), Германия (3,7 млн тонн, рост на 7,5%), Бразилия (3,0 млн тонн, рост на 2,5%), Турция (2,8 млн тонн, падение на 5,9%) и Италия (2,1 млн тонн, падение на 0,8%).

Далее следуют Иран (2 млн тонн, рост на 4,3%), Тайвань (КНР, 1,9 млн тонн, рост на 6,5%) и Украина (1,7 млн тонн, падение на 7,6%).

В целом в сентябре 2018 года 64 страны произвели 151,7 млн тонн стали, что на 4,4% выше сентября-2017.

За январь-сентябрь 2018 года в первую десятку вошли: Китай (699,4 млн тонн, рост на 6,1%), Индия (79,6 млн тонн, рост также на 6,1%), Япония (78,6 млн тонн, рост на 0,4%), США (64,1 млн тонн, рост на 4,5%), РФ (54,2 млн тонн, рост на 1,8%), Южная Корея (54,1 млн тонн, рост на 2%), Германия (34,0 млн тонн, рост на 3,5%), Турция (27,9 млн тонн, рост на 0,9%), Бразилия (26,0 млн тонн, рост на 2,5%) и Иран (18,5 млн тонн, рост на 20%).

На 11-м месте – Италия (18,3 млн тонн, рост на 2,9%), на 12-м – Тайвань (КНР, 17,3 млн тонн, рост на 1,8%) и на 13-м – Украина (15,7 млн тонн, рост на 0,8%).

За девять месяцев 2018 года 64 страны произвели 1 млрд 346,9 млн тонн стали, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в 2017 году украинские горно-металлургические предприятия сократили производство стали на 6,4% в сравнении с 2016 годом - до 22,7 млн тонн. Украина заняла 12-е место в рейтинге WorldSteel, опустившись с 10-го места в 2016 году.

World Steel Association – одна из крупнейших отраслевых ассоциаций в мире. Мировые компании составляют около 85% мирового производства стали, в том числе более 160 производителей стали с 9/10 крупнейших сталелитейных компаний, национальных и региональных ассоциаций стали и сталелитейных исследовательских институтов.