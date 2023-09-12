Украина обратится в арбитраж ВТО в ответ на продление эмбарго на ввоз зерна в Польшу 12 сентября, 17:21 Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Telegram)

Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) относительно компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), если Польша продлит эмбарго на экспорт украинского зерна.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



По словам Шмыгаля, Украина, несмотря на войну и блокирование Россией наших портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО.

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«Мы не имели и не имеем намерений вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей! Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по компенсации убытков за нарушение норм ГАТТ», — написал премьер.

Польша приняла решение продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

22 страны ЕС из 27 не поддерживают призывы Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии о продлении запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Один из дипломатов ЕС считает, что решение продлить импортные ограничения было бы «чисто политическим», поскольку в Польше будут выборы в середине октября. В ответ на это высокопоставленный польский чиновник признал, что предстоящие «выборы сыграли свою роль».

Выборы в Польше состоятся15 октября 2023 года.