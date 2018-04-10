Украина не может себе позволить налог на выведенный капитал – Всемирный банк

Украина не может себе позволить значительное сокращение налоговых поступлений

Всемирный банк выступает против замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал в Украине.

Об этом сообщил руководитель программ и ведущий экономист ВБ Фарук Кхан, передают Українські Новини.

"Мы не считаем, что Украина может позволить себе подобную инициативу в ближайшее время", - сказал он.

Кхан отметил, что опыт применения подобного шага в других странах показывает значительное сокращение налоговых поступлений, а этого Украина не может себе позволить.

Напомним, в начале декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение налога на выведенный капитал в 2018 году отменяется. Налог введут в 2019 году.

Позже в Государственной фискальной службе (ГФС) заявляли о 80-миллиардных убытках после введения налога на выведенный капитал.

В ГФС также отмечали, что плательщиками налога на выведенный капитал являются исключительно юридические лица. При этом, физических лиц-предпринимателей данный налог не касается.

В Европейской бизнес-ассоциации обеспокоились обложением налогом на выведенный капитал хозяйственных операций, осуществляемых на обычных рыночных условиях.

В Международном валютном фонде заявили, что не поддерживают президентский законопроект, который предусматривает нулевую ставку налогообложения части прибыли, которая реинвестируется в бизнес.