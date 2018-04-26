Украина нацелилась на модернизацию проектов в Египте стоимостью $280 млн

Египет хочет привлечь украинских специалистов для строительства и модернизации своих промышленных предприятий. Украина в свою очередь готова принять участие в таких проектах.

Об этом сообщил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив после встречи с министром по делам компаний государственного сектора Египта.

"Украина готова взяться за несколько проектов в Египте. Первый – модернизация Хелуанского меткомбината стоимостью около $200 млн и реконструкция коксовой батареи для компании El Nasr for Coke & Chemicals company стоимостью около $80 млн", – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Товарооборот между Украиной и Египтом увеличился до $2 млрд, или на 61,8% в 2017 году в сравнении с 2016 годом.

Египет является одним из ТОП-20 перспективных рынков для Украины на ближайшую перспективу. Кроме того, Египет №1 среди Арабских стран и стран Африки по объемам торговли товарами и №1 по степени соответствия структуры украинского экспорта в египетского импорта.