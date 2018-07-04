Украина нацелилась к концу года получить решение ВТО по делу против России

Украина ожидает решения ВТО по транзитному спору с РФ до конца года

Украина рассчитывает на вынесение до конца текущего года окончательного решения по жалобе против России в рамках разбирательства во Всемирной торговой организации (ВТО).

Дело касается введенных с 2016 года ограничений РФ на транзит грузов из Украины в Казахстан и Киргизию.

Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) в среду, 4 июля.

"Сейчас дело находится в активной стадии, решение ожидается в конце 2018 года", – говорится в сообщении министерства.

Украина считает эти ограничения непрозрачными, неоправданными, политически мотивированными, носящими дискриминационный характер и не соответствующими международным обязательствам России, и свидетельствующими о торговой агрессии РФ против Украины.

"Позиция Украины заключается в том, что действия России не соответствуют ее обязательствам в рамках ВТО, поэтому должны быть отменены", – отмечает МЭРТ.

Как сообщалось, Россия продлила ограничения на перевозки товаров из Украины до 1 января 2019 года. Они предусматривают, что транзит грузов из Украины (автомобильным и железнодорожным транспортом) осуществляется только с территории Беларуси. При этом на них должны быть установлены средства идентификации (пломбы), использующие российскую систему спутниковой навигации ГЛОНАСС. Данные ограничения действуют с января 2016 года.



Украина инициировала разбирательства с Россией в рамках ВТО по ограничениям транзита украинских товаров через роосийскую территорию. Украина оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в 35% в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ.