Украина нашла себе экспортный хаб в Африке

Нигерия может стать хабом для украинского экспорта в Африку

Нигерия и Гана могут стать логистическим хабом, который позволит украинским производителям выходить на рынки Африканского континента.

Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает пресс-служба министерства.

"Нигерия - один из рынков в фокусе для нашего экспорта в соответствии с Экспортной стратегией Украины. В целом среди таких рынков – ЕС (28) и 20 других стран мира. Нигерия может играть роль логистического хаба для Украины при выходе на другие африканские рынки. Обе страны являются одними из самых перспективных рынков сбыта на Африканском континенте, в том числе благодаря высокому темпу роста количества потребителей. Поэтому мы открываем рынки Африки украинским экспортерам", – отметила Микольская.

2 апреля в Гане начала работу украинская официальная делегация в рамках Первой украинской торговой миссии в Гану и Нигерию.

Основная задача торговой миссии – представить украинские товары и услуги на африканском рынке, провести В2В и правительственные встречи для налаживания и расширения торговых отношений и изучить систему экспортно-импортных отношений и торговых барьеров.

Таким образом, украинские экспортеры смогут установить прямые контакты с ганскими и нигерийскими компаниями, уверена Микольская.

В министерстве напомнили, что в прошлом году благодаря торговым миссиям 112 украинских компаний открыли для себя рынки Кении, Танзании, Израиля, Швеции, Германии, Канады, Индии, Нидерландов, Китая.

Напомним, что по итогам 2017 года Гана поднялась с 81-го на 72-е место среди стран мира по объемам украинского экспорта. Кроме того, страна поднялась на одну позицию и заняла седьмое место по объемам товарооборота среди стран Африканского региона. Нигерия занимает 14 место по среднему размеру абсолютного роста экономики, это 22-я экономика мира по размеру ВВП.

Среди топ-30 украинских товаров, имеющих наибольший потенциал для экспорта в Гану, находятся черные металлы и изделия из них; животные и продукты животного происхождения; двигатели и насосы; алкогольные и безалкогольные напитки; электрическое оборудование. В топ-30 товаров с наибольшим потенциалом для экспорта в Нигерию можно отнести товары легкой промышленности, бумагу, мебель, электрическую аппаратуру, кондитерские изделия.