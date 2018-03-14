Украина нарастила экспорт в Австрию в полтора раза

По итогам 2017 года Украина увеличила экспорт в Австрию на 48%.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, за год торговый оборот между Австрией и Украиной вырос на 18,5% - до $1,2 млрд.

Напомним, что в 2017 году общий экспорт товаров и услуг возрос на 16% - до $52,33 млрд, тогда как импорт на 23,3% – до $54,9 млрд.

По данным Госстата, в торговле с ЕС экспорт товаров и услуг рос быстрее импорта – соответственно 26,7% - до $20,1 млрд и 19,1% - до $23,3 млрд, хотя сальдо оставалось отрицательным.

Кроме того, экспорт украинских товаров в ЕС за 2017 год увеличился на 357 новых товарных позиций, а количество компаний-экспортеров в ЕС выросло до 14,1 тыс. на конец года.