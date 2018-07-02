Украина начала расследование против импорта цемента из трех стран

Комиссия по международной торговле начала расследование против импорта цемента из России, Беларуси и Молдовы

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила антидемпинговое расследование в отношении поставок цемента из России, Беларуси и Молдовы, а также прутков из углеродистой и легированных сталей происхождением из Беларуси и Молдовы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

"С целью исследования возможного недобросовестного импорта в Украину комиссия возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину прутков из углеродистой и легированных сталей происхождением из Республики Беларусь и Республики Молдова и цемента происхождением из Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследований будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними.

По результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности или нецелесообразности применения соответствующих антидемпинговых мер.

Напомним, что согласно данным Госстата, за январь-апрель 2018 года импорт в Украину различных цементов из России составил 135,5 тыс. тонн, на $5,19 млн, из Беларуси – 72,1 тыс. тонн, на $3,01 млн и из Молдовы – 24,3 тыс. тонн,на $1,11 млн.

Всего же в Украину за этот период было поставлено 236,3 тыс. тонн этой продукции - на $10,39 млн, тогда как ее экспорт составил 134,4 тыс. тонн - на $5,59 млн.

Кроме того, импорт в Украину прутков и брусков горячекатаных, свободно уложенных в бунты, из углеродистой стали за аналогический период из Молдовы составил 20,8 тыс. тонн - на $12,56 млн, других прутков из углеродистой стали из Молдовы – 23 тыс. тонн на $13,29 млн, из Беларуси – 23,7 тыс. тонн на $13,54 млн.

Помимо этого, импорт других прутков и брусков из других легированных сталей за эти 4 месяца из Молдовы составил 3,8 тыс. тонн на $2,31 млн, из Беларуси - 1,5 тыс. тонн на $1,1 млн.