Украина на треть больше стала экспортировать товаров в Америку

Объем экспорта товаров из Украины в январе-августе 2018 увеличился на $34 млрд, или на 12,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и составил $30,9 млрд. При этом наибольшие темпы роста - в страны Америки.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).
"Таким образом, экспорт товаров растет уже 20 месяцев подряд", – подчеркнули в министерстве.
Наибольший удельный вес в украинском экспорте принадлежит:
– продукции АПК и пищевой промышленности (36,8%),
– продукции металлургического комплекса (26,4%),
– продукции машиностроения (11,7%),
– минеральным продуктам (9,2%).
В географическом разрезе увеличение экспорта товаров за указанный период произошло в страны:
– Америки – на 30,4%;
– Европы – на 18,6%;
– Азии – на 10,0%;
– СНГ – на 4,4%;
– Африки – на 2,9%.
ЕС остается крупнейшим торговым партнером Украины. Удельный вес стран ЕС в экспорте товаров из Украины в январе-августе 2018 составила 42,1%. За этот период экспорт товаров в страны Евросоюза вырос на 18,3% или $2,0 млрд и составил $13,0 млрд.
К крупнейшим торговым партнерам Украины в экспорте товаров, кроме стран ЕС, также относятся Россия, Турция, Индия, Китай, Египет, Беларусь, США и Молдова.
В то же время напомним, что Украина "ушла в минус" на $5 млрд во внешней торговле, согласно данным Госстата по итогам января-августа 2018 года. Негативное сальдо увеличилось в 1,5 раза за год.
Новое Время приглашает
1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?Прийти на лекцию
Комментарии
Правила комментирования