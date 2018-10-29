Украина на треть больше стала экспортировать товаров в Америку

Объем экспорта товаров из Украины в январе-августе 2018 увеличился на $34 млрд, или на 12,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и составил $30,9 млрд. При этом наибольшие темпы роста - в страны Америки.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

"Таким образом, экспорт товаров растет уже 20 месяцев подряд", – подчеркнули в министерстве.

Наибольший удельный вес в украинском экспорте принадлежит:

– продукции АПК и пищевой промышленности (36,8%),

– продукции металлургического комплекса (26,4%),

– продукции машиностроения (11,7%),

– минеральным продуктам (9,2%).

В географическом разрезе увеличение экспорта товаров за указанный период произошло в страны:

– Америки – на 30,4%;

– Европы – на 18,6%;

– Азии – на 10,0%;

– СНГ – на 4,4%;

– Африки – на 2,9%.

ЕС остается крупнейшим торговым партнером Украины. Удельный вес стран ЕС в экспорте товаров из Украины в январе-августе 2018 составила 42,1%. За этот период экспорт товаров в страны Евросоюза вырос на 18,3% или $2,0 млрд и составил $13,0 млрд.

К крупнейшим торговым партнерам Украины в экспорте товаров, кроме стран ЕС, также относятся Россия, Турция, Индия, Китай, Египет, Беларусь, США и Молдова.

В то же время напомним, что Украина "ушла в минус" на $5 млрд во внешней торговле, согласно данным Госстата по итогам января-августа 2018 года. Негативное сальдо увеличилось в 1,5 раза за год.