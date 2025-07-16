Демпинг угрожает целой отрасли. Украина может ввести пошлины на еще один товар из Китая

Украина начала антидемпинговое расследование в отношении импорта еще одного товара из Китая (Фото: peakpx.com)

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) начала антидемпинговое расследование в отношении импорта электрических аккумулирующих водонагревателей происхождением из Китая.

Об этом сообщила МКМТ в Урядовому кур'єрі.

Комиссия рассмотрела жалобу национальных производителей ООО Укратлантик и ООО Гидропром о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно демпингового импорта в Украину электрических аккумулирующих водонагревателей из Китая.

Реклама

МКМТ установила, что в жалобе приведено достаточно обоснованных доказательств, на основании которых можно считать, что импорт в Украину этого товара из Китая мог осуществляться по демпинговым ценам и уровень демпинговой маржи не может считаться минимальным, а объемы импорта — незначительными.

При этом в жалобе приведено достаточно обоснованных доказательств причинения вреда национальному товаропроизводителю.

Так объемы импорта электрических аккумулирующих водонагревателей в 2022 — 2024 годах происхождением из Китая выросли в абсолютных показателях на 106,3%, относительно потребления и производства в Украине подобного товара — на 169,1% и 158,3% соответственно.

А средние цены импорта из Китая были ниже средних цен и себестоимости подобного товара национального товаропроизводителя.

«Анализ динамики основных показателей финансово-хозяйственной деятельности национального товаропроизводителя за период исследования показал ухудшение ряда показателей, а именно: ухудшение показателей объемов производства, использования производственных мощностей, объемов и цен продаж на внутренний рынок, рентабельности и финансового результата от продаж на внутреннем рынке, численности персонала», — сообщила МКМТ.

Учитывая критичность положения национальной отрасли, дальнейший рост демпингового импорта и причинение ущерба, украинские производители водонагревателей рассчитывают на как можно более быстрое применение предусмотренных украинским и международным законодательством антидемпинговых мер по защите национального товаропроизводителя, пишет Интерфакс Украина со ссылкой на сообщение юрфирмы Integrites, которая является юридическим представителем компаний Укратлантик и Гидропром.

«Но дело не столько в количестве, сколько во влиянии на украинского производителя. Если государство не будет действовать и не будет вводить антидемпинговые пошлины, производство электротехнической продукции в Украине понесет непоправимые потери, производители обанкротятся, а учитывая то, что один из наших клиентов является предприятием с европейскими инвестициями, негативное влияние только возрастет», — считают в Integrites.

Как сообщалось, в мае Межведомственная комиссия по международной торговле продлила на 5 лет действие антидемпинговых пошлин на импорт металлопроката с антикоррозийным покрытием из Китая и России, а также цемента из Молдовы, РФ и Беларуси.

Также Украина ввела окончательные антидемпинговые пошлины для производителей и экспортеров радиаторов для отопления из Турции и Китая сроком на пять лет. Их размер зависит от конкретного экспортера.

Для производителей и экспортеров радиаторов из Турции вводится импортная пошлина в 37,35%, из КНР — от 23,3% до 42% в зависимости от экспортера.