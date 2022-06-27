Агрессор все равно заплатит. Украина может получить доходы от пошлин, введенных на российские товары — заявление G7
Встреча лидеров G7 в 2022 году прошла в Баварии — эмблема саммита (Фото:Lukas Barth / Pool / Reuters)
Страны G7 договорились изучить способы направить Украине доходы от пошлин, введенных на российские товары.
Об этом говорится в обнародованном 27 июня совместном заявлении стран Большой семерки, сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы продолжим координировать тарифные меры на импорт из России и изучать возможные пути использования доходов с них для помощи Украине, где это возможно, исходя из соответствующего законодательства», — говорится в заявлении.
Кроме того, страны G7 договорились согласовать и расширить санкции относительно доступа России «к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям» стран Семерки, в частности, к таким, которые «поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор».
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Как сообщалось, страны G7 также настроены достичь сокращения доходов России, в том числе и от продажи золота.
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