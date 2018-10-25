Украина может получить новый транш МВФ уже в этом году – Смолий

Первый кредитный транш в рамках новой программы Международного валютного фонда (МВФ) stand by может поступить еще в текущем 2018 году.

Такое мнение высказал глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает Интерфакс-Украина.

"Пока мы не можем говорить о четких сроках, поскольку решение будет приниматься советом директоров МВФ. Мы ожидаем, что оно состоится в декабре, и мы можем рассчитывать на получение транша еще в этом году", – сказал он во время монетарного брифинга.

Ранее МВФ назвал условие для заключения новой кредитной программы с Украиной.

19 октября стало известно, что МВФ и Украина на рабочем уровне достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF).

Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов на газ и отопление для домохозяйств, отражающего рыночные тенденции с сохранением поддержки малообеспеченных потребителей.