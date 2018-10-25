Украина может получить новый транш МВФ уже в этом году – Смолий

Первый кредитный транш в рамках новой программы Международного валютного фонда (МВФ) stand by может поступить еще в текущем 2018 году.
Такое мнение высказал глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает Интерфакс-Украина.
"Пока мы не можем говорить о четких сроках, поскольку решение будет приниматься советом директоров МВФ. Мы ожидаем, что оно состоится в декабре, и мы можем рассчитывать на получение транша еще в этом году", – сказал он во время монетарного брифинга.
Ранее МВФ назвал условие для заключения новой кредитной программы с Украиной.
19 октября стало известно, что МВФ и Украина на рабочем уровне достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF).
Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов на газ и отопление для домохозяйств, отражающего рыночные тенденции с сохранением поддержки малообеспеченных потребителей.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования