«Это первый шаг». Украина конфискует 903 объекта, принадлежащих России 5 августа, 18:54 Кабмин конфискует российское имущество на территории Украины (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Кабинет министров утвердил проект указа президента о конфискации 903 объектов, которые принадлежат РФ.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.



«Как и обещали, забираем в пользу Украины и украинского народа российские активы. Делаем это системно в соответствии со всеми процедурами. Мы не подменяем закон нашим желанием, но реализуем эту стратегическую задачу правовым способом. Конфискованные активы конвертируются в средства, направленные на нашу оборону и восстановление», — сказал Шмыгаль на заседании правительства 5 августа.

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По словам премьера, правительство приняло решение о конфискации российского имущества и активов в Украине. В частности, утвержден проект указа президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, которые принадлежат российскому государству.

79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество.

«Перечень объектов сформирован: это сотни зданий, корпоративных прав, земельных участков и финансовых активов. Все имущество разделено на три категории: первая — это имущество, которое принадлежит российскому государству, вторая — это активы, которые принадлежат подсанкционным гражданам и компаниям из России, третья — это активы российских банков», — добавил он.

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