Будет работать на безопасной территории. Украина и США создадут совместное предприятие в оборонном секторе

Об этом сообщило акционерное общество Украинская оборонная промышленность (ранее Укроборонпром).



«11 июля в Риме, на полях Международной конференции по вопросам восстановления Украины Украинская оборонная промышленность и американская компания D&M Holding Company подписали документ, который предусматривает создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для нужд оборонного сектора», — говорится в сообщении — «Предприятие будет расположено в Соединенных Штатах Америки и будет производить продукцию, которая используется в производстве боеприпасов для Сил обороны Украины».

Отмечается, что это принципиально важный шаг на пути к преодолению дефицита продуктов специальной химии, который сегодня остро ощущает боеприпасная отрасль.

«Мы искренне благодарны Соединенным Штатам Америки за эту поддержку и новые возможности. Украинская оборонка должна постепенно перейти от масштабных закупок к собственному производству, чтобы удовлетворить насущные потребности», — отметил Генеральный директор Украинской оборонной промышленности Олег Гуляк, — «Не менее важно, что предприятие будет работать на безопасной территории. Этот проект закладывает основу для усиления производственной независимости и обеспечивает более высокий уровень оперативной готовности наших сил обороны».

Как сообщалось, один из крупнейших поставщиков оружия в Украину компания Excalibur Army (Чехия) официально открыла свое представительство в Украине.

При этом благодаря сотрудничеству с компанией Украинская бронетехника, Excalibur Army подготовила проект местного производства боеприпасов крупного калибра.

В Украине также открылся офис компании Kongsberg Defence and Aerospace, ведущего норвежского производителя вооружения, в частности систем NASAMS, которые уже используются для защиты украинских городов от российских ракет и беспилотников.

Укроборонпром и Rheinmetall создадут завод по производству боеприпасов.

В июне 2024 года в Украине заработал первый реализованный проект в рамках сотрудничества Укроборонпрома и Rheinmetall — цех по ремонту и производству бронетехники.