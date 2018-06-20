Украина и Израиль согласовали готовность Соглашения о свободной торговле

Переговоры по Соглашению продолжались почти шесть лет.

Сегодня, 19 июня, министр иностранных дел Павел Климкин согласовал с руководством Израиля готовность Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, информирует пресс-центр украинского МИД.

Как сообщается, 11-е заседание совместной украинский-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества состоялось в Иерусалиме. В нем приняли участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр по вопросам охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеэв Элькин.

"В ходе заседания стороны обсудили ряд вопросов совместной заинтересованности, в частности в сфере торговли и инвестиций, сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики и связи, стандартизации и туризма. По результатам переговоров был подписан Протокол 11-го заседания Комиссии", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Павел Климкин провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в первую очередь будущий визит Премьер-министра Израиля в Украине.

Кроме того Климкин встретился с Патриархом Иерусалимским Теофилом III, с которым обсудил вопросы создания Единой Поместной Православной Украинской Церкви.

Напомним, в марте сообщалось, что Украина завершила переговоры с Израилем о зоне свободной торговли.