Украина и ЕС подписали соглашения о технической помощи на общую сумму 167 млн евро Сегодня, 11:24 89 Цей матеріал також доступний українською Украина получила средства на реализацию ряда программ Фото: @VGroysman

Украина и Евросоюз подписали ряд двусторонних соглашений о технической поддержке украинских реформ на общую сумму 167 млн евро.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем Twitter.

"Подписали соглашения о финансировании совместных программ по энергоэффективности, техническом сотрудничестве, поддержки молодежи, реформе системы государственных финансов и улучшения транспортного сообщения", - пояснил премьер.

Согласно сообщению на сайте Минэкономики, речь идет о нескольких документах по технической поддержке Украины.

54 млн евро пойдет на поддержку энергоэффективности, около 37 млн евро - на установление демократических принципов и реализацию соглашения об ассоциации с ЕС, 58 млн евро - на реформу профессионально-технического образования и 18 млн евро – на программу культурного обмена между гражданами стран ЕС и украинцами, рассчитанную на восемь лет.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия перечислила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% с погашением в апреле 2033 года. Эти средства будут направлены в госбюджет, в частности, на проведение структурных реформ.