Украина и ЕБРР договорились о новой стратегии сотрудничества

Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начинают новую стратегию взаимодействия, которая предусматривает реализацию долгосрочных и финансово крупных проектов как на уровне частного сектора, так и на уровне государственного управления.
Такие договоренности были достигнуты во время встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с Вице-президентом ЕБРР Аленом Пию, сообщили в пресс-службе правительства.
"Вероятно, у нас больше нет стран-партнеров, аналогичных Украине. Мы утвердили новую стратегию деятельности по Украине, и один из ключевых направлений - активизация и увеличение нашей деятельности в частном и государственном секторе", - заявил Пию.
По его словам, ЕБРР очень заинтересован в проектах альтернативной энергетики, развития государственных банков. Поэтому кредитор ожидает от правительства законодательных инициатив, касающихся закона об альтернативной энергетике, о государственных банках, о концессии и о деятельности бизнес-омбудсмена. Гройсман назвал изменения в законодательство "рабочими процессами".
Кроме того, уже к концу 2018 года ЕБРР планирует подписать ряд практических договоренностей с Укрзализныцей и госпредприятием Украэрорух.
На встрече также представили нового регионального директора ЕБРР Меттео Патроне, который заменит на этом посту Франсиса Малижа.
Напомним, что недавно ЕБРР определил операционные и стратегические приоритеты в Украине на ближайшие пять лет.
ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти €12,1 млрд в рамках около 400 проектов.
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