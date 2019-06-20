Украина готова помочь Молдове импортировать газ из ЕС без участия Газпрома — Укртрансгаз Сегодня, 13:39 Цей матеріал також доступний українською utg.ua utg.ua

Укртрансгаз предлагает молдавским поставщикам воспользоваться мощностями украинской ГТС, чтобы самостоятельно импортировать газ из ЕС в случае необходимости.

«Укртрансгаз направил предложение Молдове в связи с задержкой строительства интерконнекторов Румыния-Молдова, что ставит молдавскую сторону в зависимость от очередных переговоров с Газпромом. Использование возможностей украинской газотранспортной системы позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из Российской Федерации, и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям», — говорится в сообщении.

В Укртрансгазе напомнили, что уже больше трех лет Украина обеспечивает свои потребности в природном газе без участия Газпрома.

«Благодаря возможностям ГТС Украина импортирует весь необходимый объем газа из стран ЕС. Молдавские поставщики с помощью украинской ГТС могут воспользоваться аналогичным подходом, что позволит Молдове самостоятельно импортировать газ из ЕС в случае необходимости», — добавили в компании.

Укртрансгаз также предложил молдавской стороне создать запас газа в украинских подземных хранилищах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки зимой. Общая мощность в точках соединений между Молдовой и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в день, что полностью покрывает потребности потребителей в Молдове.

«Официальное предложение было направлено молдавской стороне весной этого года. Для реализации такого режима необходимо подписать соглашения между операторами ГТС о взаимодействии во всех точках соединения между ГТС Украины и Молдовы в соответствии с европейскими правилами. Кроме того, молдавские трейдеры должны подписать соглашения на транспортировку и хранение газа. Эти соглашения не создают финансовых обязательств для молдавской стороны, но одновременно дают возможность транспортировать газ украинской ГТС с целью импорта газа в Молдову или закачать газ в украинские хранилища газа при необходимости», — рассказали в Укртрансгазе.

Напомним, в марте Укртрансгаз предложил европейским поставщикам газа воспользоваться свободными мощностями украинских подземных газовых хранилищ, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение следующей зимой. В компании добавили, что Украина может предложить европейским заказчикам закачать 3−4 млрд куб. м в ПХГ.

На начало июня Укртрансгаз закачал в подземные хранилища 515 млн куб м газа по договорам с 24 компаниями-нерезидентами.