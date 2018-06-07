Украина еще не договорилась об окончательном варианте Антикоррупционного суда – СМИ

Окончательного согласия международных партеров по Антикоррупционному суду пока нет

Международные партнеры Украины и власти страны до настоящего времени не достигли окончательного согласия по законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина осведомленный источник.

"Подтверждение от международных партнеров о достижении компромисса пока не поступало", - сказал собеседник.

По его словам, помимо наиболее дискуссионного требования относительно полномочий Совета международных экспертов, все еще подлежит уточнению ряд других условий.

"Таким образом, переговоры по суду на этот момент еще продолжаются", - сказал источник.

В свою очередь, соавтор президентского законопроекта Георгий Вашадзе утверждает о достижении между сторонами компромисса по вопросу роли общественного Совета международных экспертов.

Отвечая на вопрос, одобрены ли Международным валютным фондом последние правки, в том числе о роли общественного совета международных экспертов, Вашадзе сказал: "Да. (В переговорах – ред.) участвовали представители Верховной Рады, администрации президента - Филатов (заместитель главы АП Алексей Филатов – ред.), глава комитета, я участвовал. Рон Ван Роден (глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Роден – ред.), Владислав Рашкован (заместитель исполнительного директора МВФ – ред.) – со стороны МВФ".

Кроме того, отвечая на вопрос, какие организации будут представлены в общественном совете международных экспертов, он сказал: "Там реально проходит несколько международных организаций. Это - Всемирный банк, Совет Европы, GRECO, ОБСЕ".

Напомним, 4 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уйдет с поста главы правительства в случае, если в стране не будет создан независимый Антикоррупционный суд.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко надеется, что процесс создания Антикоррупционного суда в Украине начнется в июле.

Напомним, что Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать Антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.