Украина экспортировала в ЕС продукцию АПК на $3,6 млрд

Экспорт украинской аграрной продукции в европейские страны за январь-август 2018 года превысил $3,6 млрд.

Такие данные сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

"В пятерку ключевых экспортных позиций в ЕС за указанный период вошли: зерновые - $1,2 млрд грн, масла - $702,5 млн, семена масличных - $581,4 млн, остатки и отходы пищевой промышленности - $312,8 млн, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы - $169,8 млн и другие товары", - отметила замминистра по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

В ТОП-5 стран с наибольшей долей во внешнеторговом обороте между Украиной и странами ЕС входят Нидерланды - 15,2%, Польша - 14,3%, Италия - 12,6%, Испания - 12%, Германия - 11,5%.

За указанный период импорт аграрной и пищевой продукции из стран ЕС в Украину увеличился на $336,2 млн в сравнении с соответствующим периодом 2017 года и составил $1,7 млрд.

"Больше всего мы импортировали продукты для кормления животных, табак и изделия из него, шоколад и продукты из какао-бобов, мясо и субпродукты, семена масличных культур, кукурузу, алкогольную продукцию и различные другие пищевые продукты", - отметила Трофимцева.

Как сообщалось, по состоянию на 21 сентября украинские экспортеры полностью использовали тарифные квоты для беспошлинного экспорта на рынки ЕС на целый ряд украинских товаров.

В 2017 году экспорт украинской аграрной продукции в ЕС составил $5,8 млрд и увеличился на 37,1% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Импорт европейских пищевых товаров в Украину вырос на 17,2% и составил $2,3 млрд.