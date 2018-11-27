Украина должна в декабре выплатить МВФ $150 млн по программе четырехлетней давности

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Программа была открыта Украине в 2014 году

Программа была открыта Украине в 2014 году

3 декабря Украине предстоит выплата Международному валютному фонду более $150 млн, или 114,3 млн СПЗ (спецправа заимствования) по программе stand by от 2014 года.

Об этом свидетельствуют данные МВФ, передают Українські Новини.

Напомним, что в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на $17 млрд, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму $3,2 млрд. Курс СПЗ на 27 ноября составлял 3 862,3 грн за 100 СПЗ.

11 марта 2015 года Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине $17,5 млрд по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.

МВФ решил изменить предыдущую программу stand by на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

Сейчас Украина сотрудничает с МВФ по программе EFF, которая была утверждена в марте 2015 года и истекает в марте 2019 года. Программой было предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.  Всего по программе EFF Украина получила $7,7 млрд. 

В октябре 2018 МВФ и Украина на рабочем уровне достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF). Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

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