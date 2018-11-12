Украина договорилась о прямом сотрудничестве с финским производителем в ядерной отрасли

Государственный Энергоатом подписал меморандум о сотрудничестве в области ядерной энергетики с мировым лидером по производству дизель-генераторных установок, финской компанией Wärtsilä.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома, являющегося оператором украинских АЭС.

Документ позволяет начать прямое сотрудничество украинской компании с французским подразделением финской компании. Поскольку ранее в тендерах Энергоатома на поставку комплектов запчастей для дизель-генератора Z40, производства Wärtsilä, который установлен на Южно-Украинской АЭС, принимали участие исключительно посредники.

В частности, компания Nuclear Service Wärtsilä France уже подала тендерное предложение, сообщил ее гендиректор Мишель Кубинг.

"Это открытый тендер и мы понимаем необходимость выполнения всех требований и процедур. Надеемся, что наши планы станут реальностью и мы будем участвовать в обслуживании украинских АЭС следующие 20-30 лет, а также в работе энергетического сектора Украины в целом", – сказал он.

В свою очередь Энергоатом не намерен ограничиваться исключительно закупкой оборудования. Оператор украинских АЭС намерен "создавать совместные направления деятельности, в частности, в вопросах сервисного обслуживания, восстановления работоспособности запасных частей".

Присутствовавший на подписании посол Финляндии в Украине Юха Виртанен отметил, что между Украиной и Финляндией существует много направлений для сотрудничества в ядерной отрасли и напомнил, что ранее было принято решение о создании трастового фонда для проектов в сфере энергоэффективности объемом €6 млн на четыре года.

"Месяц назад у нас состоялось совещание двустороннего комитета по экономике. Многие пункты повестки дня были посвящены энергетике. В частности, вопросу повышения энергоэффективности, использования чистой энергии, эксплуатации сети электропередач и возможному созданию совместных предприятий", – сказал посол.

Wärtsilä производит аварийные дизель-генераторы, которые установлены как на АЭС в Европе – в Бельгии, Болгарии, Испании, Германии, Словакии, Чехии, Украины, Финляндии, Франции, Швеции, так и в США, Китае, Корее, Индии.

Энергоатом – оператор всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,8 ГВт.