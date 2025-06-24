Богатая страна. Украина будет экспортировать продукцию птицеводства на новый рынок

Оман открыл доступ на свой рынок для украинской продукции птицеводства.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«В этом году открыт уже девятый новый экспортный рынок для украинской продукции», — говорится в сообщении. — «Речь идет об экспорте из Украины мяса, субпродуктов и других продуктов птицеводства в Султанат Оман».

Согласно сообщению, этот шаг стал возможным после согласования ветеринарных требований и формы соответствующего сертификата между компетентными органами обеих стран.

Отмечается, что благодаря этому решению украинские производители получат доступ к новому перспективному рынку, а потребители в Омане — гарантии безопасной и качественной продукции птицеводства из Украины.

Форма ветеринарного сертификата, согласованная с оманской стороной, размещена на веб-портале Госпродпотребслужбы.

Как сообщалось, Украина договаривается об экспорте в Европейский союз говядины и крупного рогатого скота, инкубационных яиц и суточных цыплят, свинины и продуктов из нее.

Украина также намерена в 2025 году подписать договор с Китаем для открытия экспорта муки в эту страну.

До конца 2025 года планируется открыть не менее 15 новых рынков для украинской агропродовольственной продукции.

В 2024 году украинские агропроизводители получили доступ на иностранные рынки для 16 групп товаров в 9 стран мира.