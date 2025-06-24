Богатая страна. Украина будет экспортировать продукцию птицеводства на новый рынок

24 июня, 17:47
Украинская продукция птицеводства получила доступ к рынку Омана (Фото: freepik)

Оман открыл доступ на свой рынок для украинской продукции птицеводства.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«В этом году открыт уже девятый новый экспортный рынок для украинской продукции», — говорится в сообщении. — «Речь идет об экспорте из Украины мяса, субпродуктов и других продуктов птицеводства в Султанат Оман».

Согласно сообщению, этот шаг стал возможным после согласования ветеринарных требований и формы соответствующего сертификата между компетентными органами обеих стран.

Отмечается, что благодаря этому решению украинские производители получат доступ к новому перспективному рынку, а потребители в Омане — гарантии безопасной и качественной продукции птицеводства из Украины.

Форма ветеринарного сертификата, согласованная с оманской стороной, размещена на веб-портале Госпродпотребслужбы.

Как сообщалось, Украина договаривается об экспорте в Европейский союз говядины и крупного рогатого скота, инкубационных яиц и суточных цыплят, свинины и продуктов из нее.

Украина также намерена в 2025 году подписать договор с Китаем для открытия экспорта муки в эту страну.

До конца 2025 года планируется открыть не менее 15 новых рынков для украинской агропродовольственной продукции.

В 2024 году украинские агропроизводители получили доступ на иностранные рынки для 16 групп товаров в 9 стран мира.

Редактор: Александр Дмитриенко

Теги:   Оман экспорт агропродукции Госпродпотребслужба Птицеводство агропроизводство



