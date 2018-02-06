Угольный "смотрящий" от Кононенко нацелился на приватизацию Центрэнерго

Бизнесмен из Тореза Виталий Кропачев, которого СМИ называют неофициальным "смотрящим" за угольной отраслью от народного депутата Игоря Кононенко, заявил о планах участвовать в приватизации государственной энергогенерирующей компании Центрэнерго.

Об этом он рассказал в интервью ЭП.

Кропачев ответил утвердительно на вопрос, будет ли он участвовать в конкурсе по приватизации 78% акций Центрэнерго.

"Будем", - сказал он, подтвердив, что именно с этой целью скупал ресурсную базу госпредприятия.

Он также уточнил, что владеет акциями Центрэнерго, и что пакет в его собственности "больше 1%".

Кропачев отметил, что его шахта Краснолиманская стала одним из поставщиков угля на Центрнерго с долей "где-то 55%". Остальные 45% занимают государственные шахты, которые, снова таки, обогащают уголь на его фабриках.

Кроме того, бизнесмен также сообщил, что ему "интересен ЗАлК". "Планируем создать на его базе предприятие по производству горно-шахтного оборудования", - пояснил он.

Свое поведение на рынке Кропачев охарактеризовал как "покупаю то, что продается". Кроме энергетической отрасли, его интересует химпроизводство.

Ранее стало известно, что Кропачев, кроме угольных активов, скупил газовый бизнес сына Януковича и нацелился на Донбассэнерго.

Также в мае 2017 года сообщалось, что нардеп Наталья Королевская решила избавиться от угольного бизнеса, а именно Львовской угольной компании, которая владеет единственной на Западной Украине углеобогатительной фабрикой Червоноградская. Одним из потенциальных покупателей назывался именно Виталий Кропачев. Но сделка ничем не закончилась, так как продавец "вышел из переговорного процесса".

Центрэнерго эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций компании.