Кто продолжает покупать российскую нефть — Reuters 29 марта, 12:05 Цей матеріал також доступний українською Российская нефть несет репутационные риски (Фото:energyintel.com)

Агентство Reuters опубликовало перечень основных покупателей российской нефти, а также список компаний, которые отказались от нее из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Австралия, Великобритания, Канада и США ввели прямые запреты на покупку российской нефти. Европейский Союз не пошел на аналогичный шаг из-за позиции Германии и Венгрии, а Индия и Китай продолжают покупать российскую нефть, пишет Reuters.

Видео дня

Война России против Украины — последние новости

Агентство отмечает, что многие покупатели в Европе добровольно отказались от российской нефти во избежание репутационных убытков или возможных юридических проблем. Остальные, такие как трейдеры Trafigura и Vitol, продолжают покупать российскую нефть по долгосрочным контрактам. Однако оба сообщили Reuters, что не заключали никаких новых соглашений после начала вторжения России в Украину 24 февраля.



Перечень основных покупателей российской нефти:

Neftochim Burgas

Бургасский нефтехимический комбинат в Болгарии, принадлежащий российской компании Лукойл, продолжает перерабатывать российскую нефть. Доля российской нефти в общем объеме нефти, которую перерабатывает комбинат, составляет 60%.

MiRo

На российскую нефть по-прежнему приходится около 14% потребления крупнейшего НПЗ Германии MiRo, 24% которого принадлежит российской Роснефти.



PCK Schwedt

Немецкий НПЗ, на 54% принадлежащий Роснефти, получает сырую нефть по трубопроводу Дружба.

PT Pertamina

Индонезийская государственная энергетическая компания PT Pertamina рассматривает возможность покупки сырой нефти в России, поскольку она ищет поставщиков нефти для недавно модернизированного нефтеперерабатывающего завода.

Leuna

Не имеющий выхода к морю нефтеперерабатывающий завод Leuna в восточной Германии, контрольный пакет акций которого принадлежит TotalEnergies, также получает российскую нефть по трубопроводу Дружба.

Hellenic Petroleum

На российскую нефть приходится 15% потребления крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Греции. В марте месяце компания обеспечила дополнительные поставки из Саудовской Аравии.

ISAB



Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Италии, принадлежащий подконтрольной Лукойлу швейцарской компании Litasco SA, перерабатывает российскую и нероссийскую нефть.

MOL

Венгерская нефтяная группа, которая управляет тремя нефтеперерабатывающими заводами в Хорватии, Венгрии и Словакии, продолжает получать нефть по трубопроводу Дружба. Венгрия выступает против санкций в отношении российских нефти и газа.

Zeeland Refinery

Голландский нефтеперерабатывающий завод, на 45% принадлежащий Лукойлу, отказался комментировать, использует ли он российскую сырую нефть.

Rotterdam refinery

В Exxon Mobil отказались комментировать, использует ли ее нефтеперерабатывающий завод в Роттердаме российскую нефть.

Hindustan Petroleum

Источники Reuters сообщили на прошлой неделе, что индийский государственный нефтеперерабатывающий завод закупил 2 миллиона баррелей российской нефти Urals для отгрузки в мае.

Indian Oil Corporation

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии 23 марта закупил у Vitol 3 млн баррелей нефти Urals с поставкой в ​​мае, сообщили источники агентства. Это вторая покупка нефти Urals индийским НПЗ с момента начала российского вторжения в Украину.

Nayara Energy

Индийский частный нефтеперерабатывающий завод, частично принадлежащий российской Роснефти, купил российскую нефть после годичного перерыва. Завод купил около 1,8 млн баррелей нефти марки Urals у трейдера Trafigura.

Перечень компаний, которые перестали покупать российскую нефть:

BP

Британский нефтяной гигант, отказывающийся от своей доли в Роснефти, не будет заключать новые сделки с российскими предприятиями на погрузку в российских портах, за исключением случаев, «необходимых для обеспечения безопасности поставок».

ENEOS

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Японии прекратил закупки сырой нефти в России. Некоторые грузы рамках предыдущих соглашений будут прибывать в Японию примерно до апреля.

Eni

Энергетическая группа, на 30,3% принадлежащая правительству Италии, приостанавливает закупки российской нефти.

Российская нефть не будет использоваться на немецком НПЗ Bayernoil, в котором Eni и Роснефть имеют доли.

Equinor

Государственная энергетическая компания Норвегии прекратила торговлю российской нефтью и сворачивает свою деятельность в стране.

Galp

Португальская нефтегазовая компания приостановила все новые закупки нефтепродуктов из России или российских компаний.

Neste

У финского нефтеперерабатывающего завода есть контракты с Россией на поставки нефти до конца года, но новых договоров на поставку он не заключает.

PKN Orlen

Крупнейший в Польше нефтеперерабатывающий завод не покупал нефть сорта Urals на спотовом рынке с начала войны РФ против Украины, заявила компания в пятницу. Он закупил несколько партий нефти в Норвегии.

Однако компания, которая управляет нефтеперерабатывающими заводами в Литве, Польше и Чехии, покупает нефть в соответствии с ранее подписанными долгосрочными контрактами с российскими Роснефтью и Татнефтью.

Preem

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Швеции, принадлежащий саудовскому миллиардеру Мохаммеду Хусейну аль-Амуди, «приостановил» новые заказы российской нефти, на которую приходилось около 7% его закупок, заменив их нефтью из Северного моря.

Repsol

Испанская компания прекратила закупать российскую нефть на спотовом рынке.



Shell

Крупнейший в мире нефтетрейдер перестанет покупать российскую нефть и постепенно свернет свое участие во всех российских углеводородных проектах.

TotalEnergies

Французский нефтяной гигант не будет подписывать новые контракты и обещает прекратить закупки российской нефти и нефтепродуктов до конца этого года.

VARO Energy

Швейцарский нефтеперерабатывающий завод, которому принадлежит 51,4% немецкого НПЗ Bayernoil, заявил, что не планирует заключать новые сделки по покупке российской нефти.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.