Кто продолжает покупать российскую нефть — Reuters
Российская нефть несет репутационные риски (Фото:energyintel.com)
Агентство Reuters опубликовало перечень основных покупателей российской нефти, а также список компаний, которые отказались от нее из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Австралия, Великобритания, Канада и США ввели прямые запреты на покупку российской нефти. Европейский Союз не пошел на аналогичный шаг из-за позиции Германии и Венгрии, а Индия и Китай продолжают покупать российскую нефть, пишет Reuters.
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Агентство отмечает, что многие покупатели в Европе добровольно отказались от российской нефти во избежание репутационных убытков или возможных юридических проблем. Остальные, такие как трейдеры Trafigura и Vitol, продолжают покупать российскую нефть по долгосрочным контрактам. Однако оба сообщили Reuters, что не заключали никаких новых соглашений после начала вторжения России в Украину 24 февраля.
Перечень основных покупателей российской нефти:
Neftochim Burgas
Бургасский нефтехимический комбинат в Болгарии, принадлежащий российской компании Лукойл, продолжает перерабатывать российскую нефть. Доля российской нефти в общем объеме нефти, которую перерабатывает комбинат, составляет 60%.
MiRo
На российскую нефть по-прежнему приходится около 14% потребления крупнейшего НПЗ Германии MiRo, 24% которого принадлежит российской Роснефти.
PCK Schwedt
Немецкий НПЗ, на 54% принадлежащий Роснефти, получает сырую нефть по трубопроводу Дружба.
PT Pertamina
Индонезийская государственная энергетическая компания PT Pertamina рассматривает возможность покупки сырой нефти в России, поскольку она ищет поставщиков нефти для недавно модернизированного нефтеперерабатывающего завода.
Leuna
Не имеющий выхода к морю нефтеперерабатывающий завод Leuna в восточной Германии, контрольный пакет акций которого принадлежит TotalEnergies, также получает российскую нефть по трубопроводу Дружба.
Hellenic Petroleum
На российскую нефть приходится 15% потребления крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Греции. В марте месяце компания обеспечила дополнительные поставки из Саудовской Аравии.
ISAB
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Италии, принадлежащий подконтрольной Лукойлу швейцарской компании Litasco SA, перерабатывает российскую и нероссийскую нефть.
MOL
Венгерская нефтяная группа, которая управляет тремя нефтеперерабатывающими заводами в Хорватии, Венгрии и Словакии, продолжает получать нефть по трубопроводу Дружба. Венгрия выступает против санкций в отношении российских нефти и газа.
Zeeland Refinery
Голландский нефтеперерабатывающий завод, на 45% принадлежащий Лукойлу, отказался комментировать, использует ли он российскую сырую нефть.
Rotterdam refinery
В Exxon Mobil отказались комментировать, использует ли ее нефтеперерабатывающий завод в Роттердаме российскую нефть.
Hindustan Petroleum
Источники Reuters сообщили на прошлой неделе, что индийский государственный нефтеперерабатывающий завод закупил 2 миллиона баррелей российской нефти Urals для отгрузки в мае.
Indian Oil Corporation
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии 23 марта закупил у Vitol 3 млн баррелей нефти Urals с поставкой в мае, сообщили источники агентства. Это вторая покупка нефти Urals индийским НПЗ с момента начала российского вторжения в Украину.
Nayara Energy
Индийский частный нефтеперерабатывающий завод, частично принадлежащий российской Роснефти, купил российскую нефть после годичного перерыва. Завод купил около 1,8 млн баррелей нефти марки Urals у трейдера Trafigura.
Перечень компаний, которые перестали покупать российскую нефть:
BP
Британский нефтяной гигант, отказывающийся от своей доли в Роснефти, не будет заключать новые сделки с российскими предприятиями на погрузку в российских портах, за исключением случаев, «необходимых для обеспечения безопасности поставок».
ENEOS
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Японии прекратил закупки сырой нефти в России. Некоторые грузы рамках предыдущих соглашений будут прибывать в Японию примерно до апреля.
Eni
Энергетическая группа, на 30,3% принадлежащая правительству Италии, приостанавливает закупки российской нефти.
Российская нефть не будет использоваться на немецком НПЗ Bayernoil, в котором Eni и Роснефть имеют доли.
Equinor
Государственная энергетическая компания Норвегии прекратила торговлю российской нефтью и сворачивает свою деятельность в стране.
Galp
Португальская нефтегазовая компания приостановила все новые закупки нефтепродуктов из России или российских компаний.
Neste
У финского нефтеперерабатывающего завода есть контракты с Россией на поставки нефти до конца года, но новых договоров на поставку он не заключает.
PKN Orlen
Крупнейший в Польше нефтеперерабатывающий завод не покупал нефть сорта Urals на спотовом рынке с начала войны РФ против Украины, заявила компания в пятницу. Он закупил несколько партий нефти в Норвегии.
Однако компания, которая управляет нефтеперерабатывающими заводами в Литве, Польше и Чехии, покупает нефть в соответствии с ранее подписанными долгосрочными контрактами с российскими Роснефтью и Татнефтью.
Preem
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Швеции, принадлежащий саудовскому миллиардеру Мохаммеду Хусейну аль-Амуди, «приостановил» новые заказы российской нефти, на которую приходилось около 7% его закупок, заменив их нефтью из Северного моря.
Repsol
Испанская компания прекратила закупать российскую нефть на спотовом рынке.
Shell
Крупнейший в мире нефтетрейдер перестанет покупать российскую нефть и постепенно свернет свое участие во всех российских углеводородных проектах.
TotalEnergies
Французский нефтяной гигант не будет подписывать новые контракты и обещает прекратить закупки российской нефти и нефтепродуктов до конца этого года.
VARO Energy
Швейцарский нефтеперерабатывающий завод, которому принадлежит 51,4% немецкого НПЗ Bayernoil, заявил, что не планирует заключать новые сделки по покупке российской нефти.
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