США и Европа близки к сделке о сокращении зависимости от российских энергоресурсов 24 марта, 11:05 Цей матеріал також доступний українською Европа хочет снизить зависимость от российского газа (Фото:Snam / Handout via Reuters)

Администрация президента США Джо Байдена и Европейский союз близки к соглашению, направленному на сокращение зависимости Европы от российских источников энергии.

Об этом пишет Bloomberg.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что о соглашении объявят уже в пятницу. По словам чиновника, знакомого с планами, стороны договариваются об обеспечении поставок американского природного газа и водорода в Европу.

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«Основным приоритетом как для президента, так и для его европейских союзников является снижение зависимости Европы от российского газа, полностью, и практическая дорожная карта того, как это сделать, какие шаги необходимо предпринять, что могут сделать Соединенные Штаты, что Европа должна сделать сама», — сказал Салливан журналистам на борту Air Force One в среду.

По его словам, в последние несколько дней и недель шли интенсивные дискуссии. США ищут способы увеличить поставки сжиженного газа (СПГ) Европу.

Байден едет в Брюссель для встреч по поводу войны в Украине с лидерами НАТО, Большой семерки и Европейского союза, в том числе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В пятницу он отправится в Польшу, чтобы продемонстрировать поддержку США союзникам по НАТО.

CША вряд ли будут гарантировать конкретные объемы поставок газа в ЕС, сказал источник Bloomberg.

Напомним, что Германия выступает против введения вслед за США и Великобританией запрета на импорт российских энергоносителей. По словам министра экономики Роберта Хабека, Берлин работает над тем, чтобы к осени следующего года сделать экономику Германии независимой от российского угля, а к концу года — от российской нефти, но не может рассчитывать на отказ от импорта российского природного газа в ближайшее время.

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