Почти догнал Индию. У РФ появился еще один крупный покупатель сырья для нефтехимии

Тайвань вошел в перечень главных покупателей сырья для нефтехимии из РФ (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Тайвань стал одним из главных покупателей сырья для нефтехимии из России. Эта страна и Индия были основными направлениями для экспорта нафты из портов РФ в июне, поскольку дешевое сырье и региональный спрос привлекают покупателей.

Об этом пишет The Moscow Times.

Нафта — основное сырье для нефтехимических предприятий при производстве олефинов и ароматики, которые используются в дальнейшем для выпуска широкого спектра пластиков, синтетических материалов и других продуктов.

Реклама

С момента введения Евросоюзом в феврале 2023 года санкций на импорт нефтепродуктов из РФ экспортные потоки нафты из российских портов были переориентированы преимущественно в страны Азии, а также в Турцию, Бразилию и Африку, говорится в публикации.

В июне по сравнению с июнем 2024 года поставки российской нафты в Индию сократились на 5% до 250 000 тонн, при этом за первое полугодие объем отгрузок превысил 1,4 миллиона тонн.

Отмечается, что Индия частично заменила российскими объемами нафту из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), пользуясь более низкими ценами после введения ЕС ценового потолка на нефтепродукты, поставляемые из РФ.

Экспорт нафты из портов РФ в Тайвань в июне по сравнению с маем вырос вдвое до 234 000 тонн, достигнув 1,27 миллиона тонн за январь-июнь 2025 года.

Сингапур, Малайзия, Турция и Китай также стали основными направлениями экспорта российской нафты в июне.

Как сообщалось, Россия запретила производителям бензина экспортировать топливо до конца августа, чтобы удовлетворить растущий спрос после того, как атаки беспилотников и западные санкции временно сбили сезонное техническое обслуживание.