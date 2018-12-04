У президента затребовали списки компаний РФ для заморозки их активов в рамках санкций

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Украина собралась заморозить активы компаний РФ в рамках новых санкций
Фото: uspa.gov.ua

Украина собралась заморозить активы компаний РФ в рамках новых санкций

Администрация президента Украины затребовала списки юридических и физических лиц России, в отношении которых инициируется введение санкций в виде замораживания активов.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в Одессе, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мне сообщили о том, что Администрация президента затребовала все списки, детали. Очевидно, что в ближайшее время состоится ряд совещаний, которые завершатся решением СНБО", – сказал глава ГПУ.

Ранее Луценко сообщил, что инициирует введение новых экономических санкций против РФ до момента деоккупации ею территории Украины. По мнению генпрокурора, необходимо "положить конец ведению бизнеса россиян" в Украине. При этом он назвал такое решение сложным из-за того, что некоторые россияне имеют монополию в Украине.

В свою очередь президент Петр Порошенко сообщил, что санкции могут быть введены в отношении российских морских портов и российских кораблей.

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