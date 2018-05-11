У президента окончательно определились с претендентами в руководство НКРЭКУ – СМИ

Стал известен окончательный список претендентов в руководство НКРЭКУ

Список первых десяти кандидатов в рамках конкурса по набору новых членов Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвержден Администрацией президента.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на источник на рынке.

Утвержденная АП десятка соответствует первой десятке кандидатов на должности членов НКРЭКУ, ранее отобранных номинационной комиссией.

Таким образом, в окончательный список вошли Александр Формагей, Елена Антонова, Дмитрий Коваленко, Оксана Кривенко, Андрей Борисенко, Алексей Магда, Валерий Цаплин, Руслан Кайдаш, Евгений Магльованный и Дмитрий Олефир.

"АП делала запросы по всем претендентам на 11 ведомств (СБУ, МВД, Минюст, налоговая и т.д.). Спецпроверку прошли все десять", – сообщил источник.

Как сообщила член конкурсной комиссии Светлана Голикова, 14 мая пройдет заседание номинационной комиссии, на котором планируется принять решение о передаче упомянутого списка на представление президенту, который из десяти претендентов должен будет отобрать пятерых. Они и станут новыми членами НКРЭКУ.

Ранее сообщалось, что президент оставил Нацкомиссию по энергетике недееспособной, уволив сразу двух ее членов.

В ноябре 2017 года работа Нацкомиссии была заблокирована. НКРЭКУ не смогла собраться из-за отсутствия кворума.

После этого, Рада отдала НКРЭКУ под контроль Петра Порошенко. Парламент принял закон, позволяющий президенту единолично назначать на вакантные должности членов НКРЭКУ. Такое право предоставляется главе государства временно, до конкурсного отбора новых членов регулятора.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.