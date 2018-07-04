У главы ГФС появились два новых заместителя

0 комментировать
Кабмин назначил и.о. замов главы ГФС по налогам и таможне
Фото: sfs.gov.ua

Кабмин назначил и.о. замов главы ГФС по налогам и таможне

Кабинет министров Украины назначил Виктора Кривицкого и Евгения Бамбизова исполняющими обязанности (и.о.) заместителей председателя Государственной фискальной службы (ГФС).

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

"Назначены новые заместители председателя ГФС по налоговым и таможенным направлениям", – отмечается в сообщении.

Налоговым направлением будет заниматься Евгений Бамбизов - перед этим он занимал должность начальник Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

Курировать таможенное направление будет Кривицкий - ранее он возглавлял Волынскую таможню.

На представлении новых замов коллективу ГФС присутствовали премьер-министр Владимир Гройсман, а также и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

В частности Гройсман назвал первоочередные задачи, которые должны быть выполнены ГФС в кратчайшие сроки: полное уничтожение теневых схем на таможне, пресечение коррупционных и противоправных действий в налоговой сфере, ликвидация теневых потоков и обеспечение в полном объеме всех поступлений в бюджет.

Премьер потребовал, чтобы Кривицкий и Бамбизов начали добросовестно выполнять свои функции: "Я требую жесткой, серьезной борьбы на благо государства".

"Или исповедуете принцип и делаете Украину сильной, или у вас есть сутки, чтобы покинуть свои должности", - пригрозил Гройсман.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове