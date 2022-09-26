На море, подальше от военкома, дорого. Россияне готовы платить больше, чтобы не попасть на войну против Украины 26 сентября, 08:31 Сюжет Эксклюзив НВ Россияне не хотят воевать и массово покидают страну (Фото:Hayk Baghdasaryan / Photolure via REUTER)

Россияне призывного возраста скупают туры в Анталию, Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Дубай, чтобы сбежать из России и не попасть под мобилизацию. Ажиотаж нарастает на фоне слухов о том, что запрет на выезд мужчин из РФ введут в ближайшие дни

Российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации резервистов — это спровоцировало панику среди резервистов и их родных. Провластные блогеры сравнивают количество будущих российских солдат с картошкой-фри или желейным медвежонком, одним из пачки, — чтобы показать якобы небольшое количество призывников и снизить истерию, российские медиа сообщают о том, что на самом деле мобилизация будет состоять из трёх-четырёх волн по 300 тыс. человек в каждой. Более того, в прессе появились разного рода утечки о том, что вот-вот будет закрыт выезд военнобязанных из страны. Российские мужчины призывного возраста штурмуют границы соседних стран. Десятикилометровые очереди растянулись на границе с Грузией, Казахстаном и Монголией.

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А вот для туроператоров наступили золотые времена. После того, как потенциальные клиенты военкоматов раскупили авиабилеты на все безвизовые направления, россияне побогаче бросились бронировать туры на море — в Турцию, ОАЭ, Египет. За недельный тур в бюджетной гостинице они готовы платить по $5 тыс. — в разы дороже по сравнению с поездками год назад.

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