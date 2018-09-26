Туркменистан впервые за 26 лет вводит плату за коммунальные услуги для населения

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Населению страны бесплатно предоставляются газ, вода и электроэнергия с 1992 года
Фото: pexels

Населению страны бесплатно предоставляются газ, вода и электроэнергия с 1992 года

Правительство Туркменистана с 1 января 2019 года прекратит бесплатно предоставлять жителям страны электроэнергию, газ, воду и соль.

Об этом сообщило туркменское Государственное информационное агентство со ссылкой на решение, принятое накануне на заседании Халк Маслахаты (Народный совет, высший правительственный орган страны) в Ашхабаде, передает агентство Интерфакс-Украина.

"В целях продолжения развития свободных рыночных отношений в экономике Туркменистана, а также упорядочения стоимости электроэнергии, газа, жилищно-коммунальных услуг для граждан страны, предписывается с 1 января 2019 года упразднить бесплатное предоставление населению электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли", - говорится постановлении президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Вместе с тем Народный совет постановил обеспечивать население с 1 января 2019 года электроэнергией, газом, водой и солью на платной основе по льготным ценам.

В документе подчеркивается, что это решение принято "в целях достижения устойчивого и системного развития государства по всем направлениям, рационального использования базовых ресурсов, а также дальнейшего совершенствования социальных льгот".

Правительству Туркменистана поручено подготовить и представить на рассмотрение президента нормативно-правовые акты, связанные с выполнением данного постановления.

По информации туркменских СМИ, населению страны бесплатно предоставляются природный газ, вода и электроэнергия с 1992 года. В 2003 году первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов продлил действие соответствующего постановления Народного совета до 2030 года, но теперь народные избранники проголосовали за отмену этого постановления.

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