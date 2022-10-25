$28 млрд наличкой от туристов. Турция профинансировала 70% дефицита деньгами неизвестного происхождения 25 октября, 14:48 Турция получила $28 млрд непонятного происхождения (Фото:twitter.com/NureddinNebati)

За первые восемь месяцев 2022 года Турция получила $28 млрд, которые местный центробанк классифицирует как «чистые ошибки и упущения» — деньги непонятного происхождения.

Как сообщает Financial Times, эти поступления профинансировали около 70% дефицита текущего счета платежного баланса в $40 млрд за тот же период и вызвали раздражение экономистов и правительств западных стран.



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Министр финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что эти средства это преимущественно неучтенные доходы от туризма. По его словам, некоторые из них поступили от россиян, использовали наличные деньги, поскольку они не могли пользоваться банковскими карточками из-за западных санкций против РФ. Россияне были второй по величине группой иностранных посетителей Турции в этом году.

Кроме этого, Небати добавил, что турецкие компании и частные лица репатриировали деньги, хранившиеся в оффшорах, обратно в страну — явление, которое, по его словам, «также иногда имеет наличную форму».Он утверждает, что все деньги были легальными, несмотря на беспокойство в западных столицах, что использование наличных средств делает невозможным отслеживание подлинного происхождения средств.

Небати убежден, что приток валюты будет продолжаться и позволит Турции комфортно избежать кризиса платежного баланса в течение следующего года.

Тем временем США и ЕС выражают обеспокоенность тем, что Турция, член НАТО, имеющая общую черноморскую границу с Россией и Украиной, ослабляет финансовое давление на Москву, не участвуя в западных санкциях. Небати же настаивает на том, что экономические связи между двумя странами являются «законными».