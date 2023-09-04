Турция и РФ вскоре подпишут соглашение о создании хаба для торговли природным газом 4 сентября, 18:06 Реджеп Тайип Эрдоган и диктатор Путин (Фото:Pavel Golovkin/Pool via REUTERS)

Россия приближается к подписанию соглашения с Турцией о создании хаба для торговли природным газом, в то время, как Кремль ищет альтернативные пути экспорта топлива.

Об этом сообщает Bloomberg.



«Я надеюсь, что очень скоро мы завершим наши переговоры», — заявил российский диктатор Владимир Путин во время открытия встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Путина, газовый хаб в Турции «сделает энергетическую ситуацию в регионе более стабильной и сбалансированной».

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Отмечается, что страна-агрессор пытается усилить отношения с Турцией после обострения отношений с Европейским Союзом из-за вторжения в Украину. Российский диктатор предложил создать газовый хаб в прошлом году, предполагая, что строительство новых черноморских сообщений с Турцией сделает этот маршрут главным экспортным коридором России в западном направлении.

Эрдоган считает, что этот проект «обогатит» двусторонние связи стран.

Проект «обогатит» двусторонние связи, заявил Эрдоган в понедельник.

Ранее Путин сообщал, что предприятие будет иметь форму электронной торговой платформы, а не физического хранилища для хранения больших объемов российского топлива. Он не уточнил, будет ли означать такая структура меньший объем торговли газом, чем предполагалось изначально.

В апреле в Турции открыли АЭС, которую помогал строить российский Росатом. Путин должен был посетить открытие, но передумал.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 4 августа, Эрдоган прилетел в российский город Сочи, чтобы провести переговоры с Путиным.

Ожидалось, что главной темой новой станет зерновой коридор, который блокирует Россия, а также развязанная против Украины полномасштабная война и обмен пленными между Киевом и Москвой. Также СМИ писали, что Эрдоган предложит посредничество в «мирных переговорах» с Украиной.