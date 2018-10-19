Цена торговой войны. Темпы экономического роста Китая замедлились до минимума 2009 года

ВВП Китая в третьем квартале вырос на 6,5%

Рост экономики Китая по итогам трех кварталов этого года замедлился до минимума первого квартала 2009 года

Об этом сообщается в данных статистического бюро КНР, передает агентство Reuters.

Согласно данным, ВВП страны в третьем квартале вырос на 6,5%, при этом аналитики ожидали, что рост составит 6,6%.

Как отмечает агентство, причиной замедления роста экономики называют торговую войну с США и кампанию по борьбе с долговыми рисками.

Как отмечало рейтинговое агентство S&P, Китай может столкнуться с "долговым айсбергом" и "титаническими" кредитными рисками. По данным аналитиков, местные правительства провинций КНР накопили внебалансовый долг в объеме как минимум $5,8 трлн, что сулит риски новых дефолтов во второй экономике мира.

Ранее Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции. Позже Министерство коммерции Китая сообщило, чтоготовится к повторному введению пошлин на товары из США. Китай со 2 апреля ввелповышенные пошлины на 128 товаров, импортируемых из США.

Отметим, что Трамп также ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из всех стран, за исключением Канады и Мексики, для которых предусмотрено исключение сроком на 30 дней.

В июне Трамп утвердил пошлины на китайские товары на сумму около $50 млрд.

В сентябре президент США заявил, что готов в короткие сроки ввести дополнительные пошлины на $267 млрд на китайские товары.

24 сентября, Китай отказался от торговых переговоров с США.