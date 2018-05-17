Цена нефти Brent превысила $80 впервые с 2014 года

Нефть обновила максимум за три года

Стоимость нефти эталонных марок активно повышается в четверг, 17 мая, достигнув максимальных отметок с конца ноября 2014 года на опасениях снижения предложения топлива на мировом рынке.

Об этом пишет Интерфакс.

Котировка июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures 17 мая поднялась на $0,9 (1,15%) - до $80,2 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в июне на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на $0,32 (0,45%) - до $71,8 за баррель.

Главным фактором для нефтяного рынка продолжает оставаться Иран, на который будут наложены американские санкции, в том числе ограничения на экспорт нефти. Иран является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК.

Некоторые аналитики указывают, что страны ЕС, скорее всего, не станут выходить из соглашения по иранскому атому, и последствия санкций США будут не столь значительными. Однако с учетом других сигналов сокращения поставок и запасов топлива в мире ситуация с Ираном по-прежнему способствует увеличению цен на нефть.

К другим таким сигналам относятся падающая добыча в Венесуэле, страдающей от экономического кризиса, и снижение запасов нефти и продуктов нефтепереработки в Штатах.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,4 млн баррелей, до 432,4 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали уменьшения нефтяных запасов на 2,3 млн баррелей.

Резервы бензина в США по итогам недели упали на 3,79 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 92 тыс. баррелей.

Эксперты Goldman Sachs отмечают, что инвесторы, сокращающие "бычьи" позиции по нефти, "ведут опасную игру", поскольку спрос на нефть в мире остается высоким, а опасения по поводу роста мирового ВВП, скорее всего, окажутся временным явлением.