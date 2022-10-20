Бежать или зимовать. Как российские ракетные удары повлияли на желание украинок уехать работать за границу — опрос 20 октября, 17:06 Последствия ракетного удара россиян по Киеву, 11 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Только 20% украинок планируют выехать за границу из-за проблем зимой с отоплением, светом и водой, вызванных возможными российскими террористическими ракетными ударами по энергетической инфраструктуре.

Как свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром международной компании по трудоустройству Gremi Personal*, 67% респонденток говорят, что, несмотря на все риски, зимой будут оставаться в Украине.

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В то же время 20% говорят, что не планируют переезд, но если проблемы с отоплением, светом или водой будут носить долгосрочный характер, вынуждены будут временно переехать за границу.

13% опрашиваемых либо планируют переезд, либо уже находятся за границей и собираются вернуться не раньше весны.

«Несмотря на российские обстрелы, ряд факторов указывает на то, что пока ситуация с миграцией радикально не изменилась. Интересно, что очень многие украинцы, которые сейчас ищут работу в Польше, подчеркивают, что ищут именно сезонную работу, чтобы в ближайшее время вернуться с определенным денежным запасом в Украину», — рассказала Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Согласно данным пограничной службы, с 24 февраля по настоящее время в Польшу из Украины пересекли границу более 5 млн человек.

Уполномоченный правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер недавно заявил, что границу ежедневно пересекают примерно 22−23 тыс. человек, из которых заявления о том, что они беженцы, подают лишь 5%. К примеру, в середине августа ежедневно пересекало границу также 22 тыс. украинцев, что подтверждает отсутствие роста массовой миграции.

По последним данным, которые на начало сентября обнародовал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, с момента полномасштабной войны в Польше официально трудоустроились более 1 млн украинцев.

*В опросе приняли участие жители областей, наиболее пострадавших от обстрелов критической инфраструктуры, а именно: Харьковской, Винницкой, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Ивано-Франковской и Житомирской. Методом электронного анкетирования в опросе приняли участие 1250 женщин от 18 до 65 лет.