Три маленьких города Украины возглавили рейтинг "прозрачности"

В министерстве отметили, что малые города более активно отчитываются на портале e-data

Победителями конкурса Е-data Рейтинг стали малые города Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

"Малые города более активно отчитываются на портале e-data и выполняют закон Об открытости использования публичных средств. Тем самым они показывают свою эффективность, обеспечивают прозрачность в государственных финансах, и беспрецедентную ранее возможность доступа к данным для рядового пользователя", - отметила первый замминистра финансов Оксана Маркарова.

Так, наиболее открытыми с точки зрения использования публичных средств перед своими гражданами являются: Нетешин (Хмельницкая обл.) с результатом 93,7%, на втором месте - Сколе (Львовская обл.) - 90,4%, на третьем - Залещики (Тернопольская обл.) - 90, 1%.

Отметим, что в конкурсе приняли участие 447 городов.

Е-data Рейтинг проводился по трем ключевым показателям: уровень регистрации, прирост внесенных документов, наполнение кабинетов.