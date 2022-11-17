Российский аммиак. Украина согласится на транзит только после обмена пленных по формуле всех на всех — Зеленский

17 ноября, 13:46
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Владимир Зеленский предлагает России обменять пленных по формуле «всех на всех» (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский предлагает России обменять пленных по формуле «всех на всех» (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Украина может согласиться на транзит российского аммиака в Одессу, только после того, как состоится обмен пленными по формуле всех на всех.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы во время конференции Bloomberg New Economy Forum, передает Интерфакс-Украина.

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«Об экспорте аммиака. Мы можем договориться, только если будет реализован обмен „всех на всех“. Мы не хотим торговать с Россией, помогать им — они наш враг. Я сказал, что мы можем согласиться, только если они обменяют всех наших пленных на своих пленных», — сказал Зеленский.

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Транзит российского аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса был остановлен 24 февраля. Протяженность аммиакопровода по территории Украины — 1,018 тыс. км.

Российскую часть трубопровода контролирует Тольяттиазот, принадлежащий группе УралХим Мазепина. Компания была вынуждена остановить 3 из 7 агрегатов аммиака и перевести оставшиеся в режим пониженной нагрузки. Оператором его украинской части выступает госпредприятие Укрхимтрансаммиак, а доставленный на государственный Одесский припортовый завод российский аммиак ранее поставляли на экспорт.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Владимир Зеленский Аммиак Война России против Украины

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